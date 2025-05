Rajakaamera omanik Kalmer Lehepuu ütles Lemmikule, et on loodust pildistanud umbes 20 aastat ja viimased 10 aastat on ka rajakaameraid metsa viinud. «Kaamera panin maakodu lähedale metsa, et näha, mis loomad seal liiguvad ja mis asju nad ajavad,» selgitas ta.