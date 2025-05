OTSINGUD JÄTKUVAD Raplamaal kadunud känguru on mõne päevaga rännanud üllatavalt kaugele

Nädalavahetusel Kohila vallas asuvast majapidamisest plehku pannud vallabi Donna otsingud kulgevad küll vaevaliselt, aga praeguse info põhjal on perenaine väga lootusrikas, et lemmik on veel elus. Üllatuslikult on loom selle lühikese aja jooksul jõudnud kodust juba väga kaugele rännata.