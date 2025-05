NUNNUMEETER LAES Politsei ridadega liitus krutskeid täis teenistuskoera kutsikas

«Kapo sai oma nime mõttetalgute käigus, kui tema perenaine kolleegidega võimalike nimede üle aru pidas. Carmen teadis, et tema koera nimi peab algama K tähega, olema lühike, kõlav ja lööv nagu oleks ühel koerahakatisel juba sünnist saati must vöö.» kirjutab Lõuna prefektuur Facebookis.

Välja käidi nimi Kapo ja just selle nimega uus neljajalgne piirivalvur idapiiril edaspidi ka ringi jookseb. Esimesed päevad uues peres annavad kinnitust, et nimi sobib tulevasele piirivalvajale valatult, nimelt liigub Kapo toas ringi nagu tõeline ninja – vaikselt, salapäraselt ja nähtamatult.

Carmen rääkis, et lisaks peitusemängule armastab Kapo ka kõvasti kaisutada ja porilompides hüpata. Ta on julge ja uudishimulik ning juba paari päevaga on neist saanud lahutamatu tandem.