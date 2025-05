VIDEO 13-kilone hiigelkass mahub vaevu perenaise sülle ja võib kasvada veelgi suuremaks

Selline suurus vajab ka erihoolt: Zeus sööb iga päev pool kilo toitu, millest osa on toores veiseliha. Lisaks nõuab ta iga nädal hoolikat kammimist, sest tema karv kipub kergesti pulstuma. Daniela sõnul on Zeusi ülalpidamine vähemalt kolm korda kulukam kui tavalise kassi puhul.

«Kui ma teda vaatan, tundub, et ta on muinasjututegelane, kes on meie ellu tulnud,» ütleb Daniela.