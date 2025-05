VIDEO Maailma ainus imetaja, kes suudab rütmi hoida, tantsib paremini kui paljud inimesed

Emane merilõvi nimega Ronan on tõusnud internetitäheks tänu oma uskumatule oskusele hoida täpset rütmi. Kõik sai alguse juba 2013. aastal, kui California Ülikooli Santa Cruzi teadlased avastasid, et Ronan suudab mitte ainult rütmiliselt muusikaga kaasa liikuda, vaid kohanduda ka täiesti uute lugudega, mida ta polnud kunagi varem kuulnud. Tema tantsunumbrid Backstreet Boysi saatel kogusid kiiresti tähelepanu – ja õigustatult!

Kuidas see võimalik on? Eksperdid usuvad, et merilõvide aju struktuuris on rohkem sarnasusi inimestega, kui seni arvati. Ronan võib olla haruldane juhtum, kuid ta tõestab, et rütm pole sugugi ainult meie, inimeste, erioskus.