OLULINE 7 küsimust, mis aitavad otsustada, kas oled lemmiklooma võtmiseks valmis

Lemmikloom on pikaajaline kohustus. Mõne looma eluiga on vaid paar aastat, teised – näiteks papagoid või kilpkonnad – võivad elada kümneid aastaid või kauemgi kui inimene ise. Kui võtate seltsilise oma teismeeas lapsele, siis peate arvestama, et mõnest aastast kauem elav loom võib paari aasta pärast jääda üksnes sinu hooldada.

Paratamatu on see, et lemmikloomad nõuavad meilt rahalisi kulutusi. Looma võttes pead arvestama, et ta vajab liigiomast toitu ja keskkonda. Üks asi on kulutused looma igapäevaste vajaduste tagamiseks ning nendega toime tulemine, paratamatus on aga see, et loomad vajavad regulaarseid visiite veterinaari juurde, mis mõnikord võivad tõsisemate probleemide korral osutuda väga kulukaks. Lemmiklooma võiks viia loomaarsti juurde kontrolli vähemalt kord aastas.