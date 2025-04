Tema jaoks on oluline pildistatavate loomadega looduses juhuslikult kohtuda, erinevaid varje- või peibutusmeetodeid ta ei kasuta. «Aastatega on välja kujunenud teadmine, kust neid loomi leiab. Kui sa lihtsalt võtad fotoaparaadi ja suvalises kohas metsa lähed, siis on selge, et seal karu või hunti naljalt ei kohta. Loomade rändekohad peavad olema teada. Ja ka siis ei ole alati kindel, et sa loomaga kohtud,» rääkis Osi.