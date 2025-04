KOHUTAV Murtud luudega kutsikas piinles nädal aega omaniku silme all

Umbes pooleaastane koerake toimetati Tartusse kliinikusse ning arstide sõnul viitab tema vaagnaluu hulgimurd sellele, et ta jäi ilmselt auto alla, kuid seda juba nädal aega tagasi. Kui esialgu arvati, et koer vajab keerukat ja kulukat operatsiooni, siis hiljem selgus, et taastumiseks määratakse vaid valuravi, kuna luud on hakanud juba ise kokku kasvama.