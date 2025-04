HARULDASED KAADRID Lääne-Virumaal jäi kaamera ette põdravasikas

Kui kohtad metsloomapoega, on parim teguviis vaikselt eemalduda ja mitte püüda looma aidata ja pikalt jääda pildistama või filmima. Sageli on emasloom läheduses ja ootab sobivat hetke, et järglasega taas ühineda. Inimese sekkumine võib põhjustada järeltulija hülgamise või suurendada kiskjate ohtu. Samuti on oluline hoida koerad rihma otsas, et vältida kokkupuudet metsloomadega.