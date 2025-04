Salakaval tervisemure viis varjupaiga kassi haiglasse: ravikulud on hiiglaslikud

Rosin käis kliinikus vereproovidel, kus selgus, et maksanäitaja on üleval, mis viitab algavale maksakahjustusele – maksalipidoosile.

Selle ainus võimalik ravi on statsionaarne kliinik, kus ta saab püsivalt tilgutite all olla, vajadusel sondiga toitmist ning turgutamist, et näidud taas paremaks saada. Rosina puhul on näidud seni väga väikese muutusega, seega saadi vast õigel ajal jaole.