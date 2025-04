Jaapani kirsid on roosas, haralised ploomipuud valges ja forsüütia kuldkollases õievahus. Võimas valgeõieline magnoolia laiutab leemuriaedikute kohal, noored roosad magnooliad on õide puhkenud vihmametsamaja ees. Peenras õitsevad nartsissidega võidu kaunid karukellad, Veskimetsa alune on ülastest valge.