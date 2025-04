Eesti metsas karu näha on haruldane vaatepilt – loomal on sedavõrd hea haistmine, et ta teab lähenevast inimesest juba ammu ning eelistab minekut teha. Eriti ettevaatlikud ja valvsad on poegadega karuemad. Kuid Tartumaal elaval loodusfännil Ragmaril õnnestus kaamerasse püüda vaatepilt, mida haruharva näha saab. Vaata videot, pilt on erakordselt selge!