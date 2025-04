Ehmatav juhtum Tallinnas: väike koerake sai jalutuskäigul ohtliku mürgituse

«Kõik algas täiesti tavaliselt. Ärkasime, sõime koos hommikust ja läksime oma igapäevasele jalutuskäigule Tallinna kesklinna J. Kappeli ja Torupilli Selveri vahelisele alale. Pärast tiiru käisime korraks poes ja ilmselt just sel ajal juhtuski see, mida ma ei suuda endale andeks anda. Mu koer Tuust sõi ilmselt midagi tänavalt. Midagi, mis oli ilmselgelt kellegi poolt sinna pandud,» kirjeldas naine lahti rullunud sündmusi Facebooki postituses .

Koeraomanik kiirustas loomakliinikusse, kus selgus, et Tuust on saanud mürgituse ning tema seisund on kriitiline. «Ta oksendas, värises, suu oli täis vahtu ja ta ei tundnud meid enam ära. Ta silmad olid tuhmid ja ta vajus aina rohkem ära… Me olime lapsega mõlemad šokis,» meenutas naine.