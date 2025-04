EHMATAV AVASTUS 30 haruldast tõukassi elasid omapäi Lasnamäe korteris

Mullu novembris sai Cats Help MTÜ abipalve, et Tallinnas Lasnamäel oli üksinda ühte korterisse jäetud ligi 30 Siberi tõugu kassi, kelle omanikud olid Venemaale kolinud ja kassid saatuse hooleks jätnud.

Sellest kolooniast on tänaseks peaaegu kõik kassid uue kodu leidnud. Ainsana on uut kodu otsima jäänud veel Sibelle, kes küll käis vahepeal päriskodus, aga ei saanud sinna kahjuks lõplikult jääda. Nii kolis Sibelle hoiukodusse ja otsib nüüd taas uut kodu.

Sibellele väga meeldivad teised kassid ja ka hoiukodu koer on tema suur sõber. Iseloomult on ta siiski veel pelglik. Laseb endale pai teha, kuigi ise on samal ajal madalam kui muru. Lõu alt kratsimine meeldib talle aga väga. «Ta on juba läbi teinud suure arengu hoiukodu ning kindlasti jätkub tema areng veel päris oma kodus,» ütlevad vabatahtlikud.​