Loomaarst vastab: kuidas kassi söögiisu taastada?

Vastab loomaarst Mareli Ots: «Kilpnäärme ületalitluse korral (kui kilpnäärme hormooni tase veres ei ole ravimitega kontrolli all) võib samuti tekkida isutust ning kaalukadu (klassikaliselt näeme küll meeletut isu ja kaalukadu), kuid tihti esineb eakatel kassidel koos kilpnäärme ületalitlusega teisi kroonilisi haigusi, sagedamini krooniline neerupuudulikkus, mis põhjustab kassidel isu- ja kaalulangust. Kindlasti on vajalik käia arstil kontrollimas, kas hüpertüreoosi ravivaste on ootuspärane ning välistada muud võimalikud allolevad haigused. Isu stimuleerimiseks on võimalik manustada spetsiaalseid ravimeid, kuid loomaarst peab need välja kirjutama ning nende ravimitega alustades peame olema kindlad, et kassil ei ole diagnoosimata jäänud mõnda muud haigust.»