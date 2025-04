Söögiisu kaotanud kass seisab silmitsi hiiglasliku raviarvega

Pühade ajal muutus T'Challa loiumaks ning nüüdseks võitleb T'Challa kriitilises seisus Maaülikooli loomakliinikus elu eest. Arstid kahtlustavad tõsiseid haigusi – FIP, toksoplasmoos või FeLV. Diagnoos on hetkel veel teadmata, kuid seisund kriitiline. Talle on juba tehtud uuringuid, alustatud intensiivset ravi ning ta on tilguti all haiglas.