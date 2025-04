Loomaarst vastab: miks kass järsku omaette hoiab?

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Kui selline käitumine on tekkinud mingil hetkel ja varem sellist asja ei olnud, siis tuleks sellele kindlasti tähelepanu pöörata. Kuigi ütlete, et haigustunnuseid ei ole, siis selline eemale hoidmine ja käitumise muutus võib ikkagi just mõnele tervisemurele viidata. Kasside puhul on väga raske näha haigustunnuseid, sest nad on meistrid igasuguseid muresid varjama. Mina soovitan kindlasti pöörduda arsti poole, et teha korralik tervisekontroll ja asjale jälile jõuda.»