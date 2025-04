2 aastat Pesaleidja kassitoas elanud triibik tegi läbi imelise muutuse

Annamarii oli Pesaleidjasse tulles inimeste suhtes täiesti umbuslik ja varjus suures hirmus kassitornide sügavustesse ja vehkis seal käpaga. Ühel päeval märkas aga tema vabatahtlik, et Annamarii on hirmunud pilgu asemel uudishimulik. Ja uskumatu, kuid peale igaks juhuks enesekaitseks virutatud käpalööki hakkas ta limpsima pasteeti sulepulga otsast nagu lõkkel küpsetatud vahukommi.

Annamarii pidi vahepeal käima hambaarstil ja vahepeal kimbutas teda nohu. Aga viimastel kuudel, olles tagasi kassitoas on Annamariiga sündimas imeline muutumine. Jah, see on veel kõik alles algus. Aga see lohepreili ei purska enam nii vägevalt tuld. Tõepoolest, võõraste peale ta susiseb ja paugub, aga nüüd on kassitoa vabatahtlikul õnnestunud oma hoolealust vaikselt paitada mängupulga otsaga. Annamariikene paneb silmad kinni ja naudib. Kui ta ei märka, siis tegelikult saab talle ka pai teha ning lohepreili nohiseb mõnust ja naudib pikaltviibinud paid.

Kui Annamarii südameuks oli enne vaid õrnalt paokil, siis nüüd on see vajunud veidi rohkem lahti. Annamarii kuulab huviga, kui tema vabatahtlik talle räägib, kui ilus ta on. Ilmselt isegi maailma kõige ilusam triibik. Ta vaatab uudishimuliku pilguga otsa ning kui jutud aetud, siis kõnnib kassitoas ringi või pikutab keset tuba.

Annamarii on üks armas kassipreili, kes hirmsasti kardab lihtsalt, et keegi võib talle paha teha. Ükski kass ei peaks aga nii kaua kodu ootama kassitoas, kus pea ülepäeva mõni kass viiakse oma pere poolt koju. Ka tema on väärt kellegi lemmikuks saama! Ka tema igatseb, et talle öeldakse: «Meie Annamarii! Meie maailma kõige ilusam, armsam ja erilisem triibik!»

Jah, ilmselt ei olnud ta oma varasemas elus eriti inimestega kokku puutunud, kuid Pesaleidja vabatahtlikud teevad omalt poolt kõik, et tema olemine Pesaleidja varjupaigas oleks mugav ning ta hakkaks inimesi armastama.