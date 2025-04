Pesaleidjasse toodud kassi kiip paljastas tema omanike kohta midagi väga ootamatut

Mõni aeg tagasi sai Pesaleidja MTÜ kõne, et Mustamäelt, nende varjupaiga lähedalt, on leitud kass ning Tallinna linna teenindav varjupaik olevat öelnud, et neil ruumi pole ja kassi vastu võtta ei saa.

«Teadsime kohe, et see on vale, sest nii varjupaik ei vastaks, kuid lasime kassi kassituppa siiski tuua. Seepeale otsustati, et kass tuuakse alles hommikul - see tekitas kohe suuri küsimusi,» rääkis Pesaleidja üldjuht Kelli Samberk.

Kass, kes nendeni jõudis, omas kiipi ning perekonnanimedega oli selge, et kassist teatanud inimene oli hoopis tema perekonnaliige.

«Toojale helistades valetas veel temagi, et pole aimugi ja kass on leitud. Kuid kiibi järgi lisakontakti numbrile vastaja otsustas lõpuks meie palve peale tõtt rääkida - jah, tõime oma kassi, põhjuseks allergia,» selgitas Samberk.

Nefertari on seega valedega varjupaika hüljatud kodukass. Pesaleidja hoole alla jõudes tehti talle vereanalüüsid ning selgus ka, et mitmed tema hambad olid murdunud. Pesaleidja palub nüüd heade annetajate abi, et kokku koguda 428,16 eurot kassile tehtavate protseduuride eest tasumiseks.

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank