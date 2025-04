HARULDASED FOTOD Tedrekuked võtsid kaamera ees omavahel mõõtu

Mille põhjal tedred partnerit valivad? «Ega täpselt ei oska tedrekana pähe näha, et milliste tegurite abil tema oma otsuse teeb ja milliste kriteeriumite järgi mida hindab,» ütleb Sarapuu. «Oluline on vast see, et tema järglased jääksid ellu ja ning ka lapselapsi oleks palju. Seega: mida võimsam ja vägevam tedrekuke mäng on, seda suurema tõenäosusega saab tema valitud. Loodetavasti on ju sel juhul ka nende järglastel samasugused omadused ja bioloogiliselt ollakse sel viisil edukad.»

Kui pulmamäng läbi, läheb kana pesale. «Tedred pesitsevad madal- ja siirdesoodes ning metsaservades. Pesa on maapinnal ning kurnas on 6-12 muna, mida haub ainult emaslind. Haudumine kestab natuke alla 30 päeva. Linnupojad saavad 2-3 nädalaga lennuvõimeliseks ja siis vaikselt juba hakkavad iseseisvuma.» Ja kuigi linnud söövad peamiselt seemneid ja pungi (eelistavad kaske), ka mitmeid marju ja võsusid, siis alguses toituvad pojad putukatest.

Arvukus on langemas

Teder elab metsades ja soodes ebaühtlaselt üle Eesti, kokku on siin umbes 5000 kukke. «Talvine elupaik sõltub toidu kättesaadavusest ning talvel on teder seltsinguline lind, enamasti on seltsingutes esindatud vaid üks sugu,» ütleb Sarapuu ja lisab, et tetre võib leida alates Šotimaast ja Pürenee idaosast kuni Siberini välja.