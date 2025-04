ÄREVAD KAADRID Viljandimaal püüdis karu kaamera ees metsseapõrsa kinni

Viljandimaa Jahimeeste Liidu esindaja ja EJS-i juhatuse liige Priit Vahtramäe rääkis, et tegelikult ongi see osa loodusest, sest karu peab ka kuidagi süüa saama. «See video näitab, et alati ei lähe kõigil õnneks, samas ema õpetus ohu korral tarduda päästis enamus põrsaid saagiks langemast,» selgitas Vahtramäe.

«Karul ei ole nii hea nägemine, mida on ka videost näha, mistõttu enamik talle väga lähedal olnud põrsaid see päästis,» lisas ta.

Pruunkaru on tugev kiskja ja kui võimalus avaneb, võib ta rünnata noori või nõrku metssigu – eriti põrsaid. Täiskasvanud metssiga, eriti emis koos põrsastega, võib olla üsna ohtlik vastane, nii et karu peab sellises olukorras olema ettevaatlik. Tavaliselt toimub rünnak siis, kui karul on toidupuudus või kui metssiga on haavatud või muidu haavatavam.