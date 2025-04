Enamik meist elab linnades ega puutu iga päev loomade käitumisega kokku. Just seepärast on loomavideod internetis nii populaarsed – need pakuvad harukordset pilguheitu looduse tarkusesse. Kui loomade tegemised on juba tavalistes olukordades põnevad, siis kriisiolukorras muutuvad need tõeliselt hämmastavaks.