Mati Kaal selgitab, miks hundid viimasel ajal koerte kallale kipuvad

Zooloog, loomaökoloog ja Tallinna loomaaia endine direktor Mati Kaal selgitas Kanal 2 saates «Reporter» , et ei saa öelda, et hunt tikuks inimesele ligi, vaid hoopis inimene, kes hävitab metsa, tungib tema elualadele lähemale. Praeguste rünnakute rohkuses võis Kaalu sõnul rolli mängida ka hundijahi keeld.

Jahimehed soovitavad koeri üksi mitte õues hoida ja ka Kaal hoiatab, et koer võib olla hundile kerge saak.

«Hunt näeb koeras konkurenti. Seda enam, et see koer veel võtab kätte ja haugub ja uriseb veel tema peale. Selge, et siis pannakse piirid paika,» rääkis Kaal.