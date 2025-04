Loomaarst vastab: üks asi, mida kindlasti teha ei tohi, kui kassile esmaabi annad

Lemmiku lugeja küsib: «Mis võiks kassidele kindlasti olemas olla esmaabi kapis/karbis?»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Kindlasti haavapuhastuse jaoks midagi, pidada silmas seda, et see ei oleks alkoholiga, sest muidu see kipitab ja on valulik. Hea vahend on Prontosani sprei. Kui tegemist on õues käiva kassiga, siis on alati oht, et ta kuskil ennast vigastab või kakleb kellegagi. Siis on selline desinfitseeriv vahend kindlasti vajalik.

Samuti mõni haavasalv, mida saab vajadusel kasutada, nt joodisalv Braunovidon. Muidugi suuremate haavade puhul ja tugeva verejooksu puhul ikkagi pöörduda kliinikusse. Samuti on väga tänuväärt puugikonks, millega saab kiirelt eemaldada puuke, kes on kassist kinni võtnud.

Igasugused seedimise probleemid on ka sellised, mis lemmikuid võivad kimbutada. Seega väga hea oleks kui esmaabiks oleks olemas probiootikumid ning näiteks kõhulahtisuse vastane pasta. Samuti on kassidel tihti karvapallidest tingitud oksendamist. Kuigi sellistel kassidel, kellel seda muret on rohkem, on soovitatav pidevalt karvapallipastat anda, siis ikkagi võiks see ka esimeseks reageerimiseks olemas olla.

Kindlasti ei tohi anda kassidele inimeste ravimeid, seega kui ükskõik millise vahendi või ravimi kohta on küsimusi, kas neid võib lemmikule anda, siis parem karta kui kahetseda ja teha kiire kõne loomakliinikusse, kust saab kindlasti vastuse ja juhised, kuidas oma kassi aidata.»

Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem tagada, et iga loom saaks vajaliku ravi ning parima hoolitsuse.

