GALERII Eksperdid ja mõjuisikud nõuavad minister Terraselt kanade puurispidamise keelustamist

Kanade puurispidamise keelustamist paluvad 20 tunnustatud looma- ja loodusteadlast, nende hulgas Tallinna loomaaia kauaaegne direktor Mati Kaal, kes osales ka Superministeeriumis pöördumise üleandmisel, hinnatud loomaökoloog ja teaduse populariseerija Tuul Sepp ning armastatud zooloog Aleksei Turovski.

«Need puurid, kus tööstuses kanu peetakse on ju katastroofiliselt väiksed,» põhjendab Turovski oma toetust algatusele. «Kes tahes ei suuda kunagi päriselt harjuda eluga sellistes tingimustes, isegi mitte vastavalt aretatud lind. Ta ei saa elu jooksul isegi oma tiibu välja sirutada, rääkimata teistest elulistelt vajalikest sotsiaalsetest käitumustest,» nendib ta lisaks.

Kohutav vaatepilt kanade elust tööstusfarmide kitsastes puurides on Eestis avalikkuse ette jõudnud viimase paari aasta jooksul. Teadlikkus sellest, millist piinarikast elu need abitud linnud munatootmise nimel elama on sunnitud, on ühiskonda raputanud ja pannud loomade parema heaolu nimel tegutsema inimesi väga erinevatelt elualadelt.

«Pöördumine «100 mõjukat häält loomade kaitseks» on selge sõnum minister Terrasele viia Eesti lähemale Euroopa eesrindlikele riikidele loomade heaolu vallas ja keelustada kanade puurispidamine,» kommenteerib üleskutset loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad tegevjuht Kristina Mering.

«Tegemist on teadlaste, ekspertide, ettevõtete, Eesti suurimate vabaühenduste ning arvamusliidrite ootusega regionaal- ja põllumajandusminister Terrasele, et munatootmises tuleb loobuda julmast puurispidamisest. Kanade puurispidamise keelustamine on suurima toetusega kodanikealgatus Eestis ning sellega on oluline jätkata,» lisab Mering.

Paljudes Euroopa riikides, sh Saksamaa, Austria, Šveits ja Tšehhi, on kanade puurispidamine keelustatud. Ka meie naaberriigid, sealhulgas Läti ja Leedu, tegutsevad puuridest loobumise suunas. Samal ajal on Eestis endiselt üle 80% munakanadest puurides – see on üks kõrgemaid näitajaid Euroopas.​