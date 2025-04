USKUMATULT PIINLIK Rohelise papagoi pähe netipoes reklaamitud lind osutus hoopis...

Müüja väitis, et tema «papagoi» on erakordne: selle asemel, et rääkida, nagu papagoid tavaliselt teevad, pidi too lind kirema hakkama igal hommikul päikesetõusu ajal – omadus, mis pani potentsiaalsed ostjad kahtlema kuulutuse autentsuses. Pealegi oli piltidelt selgelt näha, et tegemist ei ole troopilise linnuga, vaid ilmselgelt roheliseks värvitud tavalise kanaga. Kuulutus pälvis kiiresti tähelepanu, levis sotsiaalmeedias kulutulena ning põhjustas palju naeru ja pahameelt.