Loomaarst vastab: miks kass öösiti kräunub?

Lemmiku lugeja küsib: «Kass on juba 15aastane, isane ja kastreeritud ja viimasel umbes paaril aastal on tulnud tal komme öösiti kräunuda. Hääl on umbes nagu kassipulmade ajal. Ta läheb maja teise otsa ja kräunub, jääb mulje, et on eksinud pimedasse maja otsa ära ja ei oska enam tagasi tulla.»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Siin tuleb kindlasti kaaluda erinevaid variante. Kindlasti tuleb esimesena mõelda terviseprobleemidele, sest selline käitumine on iseloomulik mitmele tervisemurele - kõrge vererõhk, kilpnäärme probleemid, neerude probleemid. Samuti krooniline valu, näiteks hammastest, liigestest jne. Samuti tuleb mõelda kognitiivsele häirele, mida saab võrrelda veidi inimeste dementsusega ja põhjustab kassil segadust, ärevust ja häälekust.

Kuigi võiks kaaluda ka lihtsalt n-ö igavust, tähelepanu otsimist jne, siis selles vanuses seeniorkassil ma siiski kardan, et on taustal mõni terviseprobleem. See vajab kindlasti arsti juurde minemist ning analüüse, et selgeks teha, milles on mure ja siis juba vastavalt sellele mõelda välja, kuidas saaks muresid leevendada ja kassi heaolu ja enesetunnet parandada!»

Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem tagada, et iga loom saaks vajaliku ravi ning parima hoolitsuse.

