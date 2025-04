UUS HITT-TREND Vaata, millisena näeks su lemmikloom välja, kui ta oleks inimene

Trend sai hoo sisse pärast seda, kui mitmed sisuloojad hakkasid jagama lõbusaid ja tihti üllatavalt täpseid pilte, kus lemmikloomadest on saanud virtuaalsed «inimversioonid». Tulemusena ilmuvad ekraanile mehed ja naised, kelle soengud, rõivastiil ja näoilmed peegeldavad hämmastavalt hästi nende karvaste sõprade iseloomu – olgu tegu energilise borderkolli, väärika puudli või mossitava kassiga.

«Ta näeb välja täpselt nagu mu onu,» kommenteeris üks kasutaja, kelle labradori AI-inimversioon nägi välja nagu mõni rahulik pühapäevane grillmeister. Teine kasutaja märkis, et nende koera inimkujutis nägi välja «täpselt nagu mõnes trendikas linnaosas pühapäeval brunch'il käiv hipster».

Kuigi paljudel juhtudel on tulemused pigem humoorikad kui teaduslikult täpsed, tõstab trend esile inimeste tugevat emotsionaalset sidet oma koerte ja kassidega. Mõne jaoks on see võimalus näha oma lemmikut justkui vana sõbra või pereliikmena uues valguses.