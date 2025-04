VIDEO Müstika või montaaž? Valvekaamera tabas öisel tänaval peata ratsaniku

Mehhikos Tetecala linnas salvestatud salapärane videoklipp on tekitanud üle maailma kõhedust ja spekulatsioone. Valvekaamerasse jäänud kummituslik nähtus, keda peetakse peata ratsanikuks, on tekitanud elavat arutelu – kas tegu on optilise illusiooni, montaažitriki või millegi tõepoolest paranormaalsega?