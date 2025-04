NAGU BOSS Naine ei uskunud oma silmi, kui nägi millega naabri koer tegeleb

Internetis levib video ühest eriti mugavast koerast, kes on otsustanud, et trepid on eilne päev. Selle asemel eelistab ta statsionaarset lifti. Liftiga üles, liftiga alla, nagu tõeline VIP.

«Naabri koer asub teele. See on tema maailm ja me lihtsalt elame selles,» seisab video juures, mida on vaadatud juba üle 8 miljoni korra ja meeldinud rohkem kui 1,2 miljonile kasutajale.

Videos istub koer rahulolevalt liftis nagu vana proff, justkui oleks ta kogu elu lifte kasutanud. Kogu olukord on nii absurdne, et seda ei saa muuks kui geniaalseks pidada.

Internet reageeris elavalt nagu alati ja kommentaarium kihab teravmeelsetest kommentaaridest, pikitud naerupahvakutega:

«Mul on nii palju küsimusi,» kirjutab üks vaataja.

«Talle ei meeldi su tähelepanu. Ta näeb sind liftis ja mõtleb: «Jälle sina?»», ironiseerib teine.

Aga kas see on ikka tervislik?

Kuigi see laiskleja teenis välja interneti austuse ja pisaraidpurskava naeru, tõstatas video ka olulise küsimuse: kas liftiga sõitev koer ikka saab piisavalt liikumist?

Veterinaarid tuletavad meelde, et koertel on vaja igapäevast liikumist. Umbes 30–60 minutit jalutamist või mängimist aitab neil püsida tervete ja rõõmsameelsetena.