Internetis levima hakanud videos on näha, kuidas kalmistutöötajad valmistuvad kirstuhauda sulgema, kui järsku hüppab Crispin tsementplaatidele. Ta nuusutab neid, justkui tunnetaks, et tema kallis inimene on seal all. Isegi siis, kui haud on mullaga kaetud, ei suuda koer lahkuda – ta hakkab servast kaevama ja mulda eemale kraapima, vaadates sügava igatsusega hauda.