Veterinaarid on täheldanud, et liiga hoogne sabaliputamine võib põhjustada seisundit, mida kutsutakse «rõõmsaks sabaks» (ingl happy tail). See tekib siis, kui koer liputab saba nii intensiivselt, et lööb seda vastu seina või muid esemeid, vigastades sabaotsa nahka ja tekitades veritseva haava.