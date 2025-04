«Me ei vääri koeri!» Südamlik video näitab, milliseks muutuvad koerad, kui nad kohtuvad uute pereliikmetega

Sotsiaalmeedia on täis südamlikke postitusi, kuid viimasel ajal on eriti populaarsust kogunud videod, kus koerad kohtuvad esimest korda perre sündinud beebidega. Need südantsoojendavad klipid, kus neljajalgsed sõbrad nuusutavad, liputavad sabasid ja vahel isegi hellalt käpaga puudutavad uustulnukat, on pälvinud miljonite inimeste tähelepanu üle kogu maailma.