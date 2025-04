VIDEO Surnut teesklev koer, kes jalutada ei viitsi, sai internetistaariks

Videos on näha, kuidas mees üritab jõudumööda kõndida oma neljajalgse sõbraga, kes on sellele kategooriliselt vastu. Selle asemel, et entusiastlikult tänavaid uudistada, eelistab koer kõnniteele pikali heita ja surnut mängida. Omaniku katsed lemmikut kasvatada lõpevad täieliku ebaõnnestumisega ning ühel hetkel viskab ta isegi rihma ja lahkub – lootuses, et jõujuurika iseloomuga kutsu talle järgneb. Aga ei: koer lamab seal edasi.

Tundub, et sotsiaalmeedia kasutajad nägid selles midagi enamat kui lihtsalt naljakas hetk. Inimesed jätsid kommentaaridesse nalja ja isegi armastusavaldusi koera vastu. «Ta jonnib nagu väike laps,» naeris üks. «Koer teab, et on nii armastatud ja hoitud, et ei tule selle pealegi, et ta võidakse maha jätta,» tõdes teine. Oli ka neid, kes samastasid ennast probleemiga: "Peaaegu nagu oleks minu ja minu koera jalutuskäiku filmitud."