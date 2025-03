Skandaalne loomade hoiupaik Tallinnas läks pankrotti

Harju maakohus teatas varjupaiga pankrotti minekust 25. märtsil. Äriregistri andmetel on ettevõte MTÜ Loomade Hoiupaik jätnud endast maha 340 461 euro suuruse võla.

Asutust tuntakse rahva seas Sinirebase varjupaiga nime all ning see on aastate jooksul meedias silma paistnud mitmete skandaalidega. Näiteks kajastas ETV saade Pealtnägija 2020. aastal probleeme varjupaika toodud koerte tausta ja dokumentidega. 2014. aastal kuulutas Eestimaa Loomakaitse Liit Loomade Hoiupaiga juhataja Larissa Kozõreva kasside massilise hukkamise tõttu koguni aasta loomavihkajaks.