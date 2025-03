VAATA PILTE Loomade varjupaik sai ootamatult 25 pisikest asukat juurde

«Meie pere jaoks on näriliste pidamine väga uus ja kuna meil oli väga soe ja silmiavardav kogemus Loomakaitse Seltsi käest saadud merisigadega, siis otsustasime peale oma sõbrakeste lahkumist pakkuda hoiukodu. Ootamatult oligi just kohe pakkumisel kaks rotitüdrukut. Mõeldud-tehtud!

Rotipreilid olid noored ja tulid üsna huvitavatest oludest ning sellega seonduvalt ei olnud teada, kas nad võiksid olla tiined. See mõte küll ei hirmutanud - mis seal ikka! Ja mis see võimalus ikka olla võiks, mõtles võhik minus.

Paari nädala jooksul selgus, et üks preili paisub nagu oleks tennisepalli alla neelanud. Selge, me saame lapsed! Ühel kaunil veebruarikuu õhtul oligi piiksumine ja meie majas oli ootamatult 17 rotti - kaks täiskasvanut ja 15 beebit. Nädal hiljem kordus sama olukord. Teine rotipreili rikastas meie kodust elu kümne beebi jagu. Kui palju on inimesi, kes saavad öelda, et neil on kodus 27 rotti?

Nende kasvamise jälgimine on olnud puhas rõõm. Kuidas nad said karvaseks, kuidas nad said nägijaks, kuidas nad said uudishimulikeks väikesteks pättideks. Esimesed ongi nüüd valmis uuteks peredeks. Magusvalus rõõm ja põnevus. Üks etapp on läbi ja veel toredamad seiklused on rotilastel oma uute inimestega ees.