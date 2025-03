Kassipäästjad said endise hoolealuse kohta teate, mis oli südantlõhestav

Mõni aeg tagasi sai Cats Help abipalve Rae vallast, kus ühe maja hoovi oli tulnud punane kass, kes tundus olevat kodutu.

«Suur oli meie üllatus, kui kiipi kontrollides selgus, et see on meie endine kass,» ütles Cats Helpi esindaja. Tegu oli kassiga, kes päästeti 2023. aasta novembris õuest külma käest.