AITA LEIDA Rõuge vallas läks kaduma koer, kes võib läbida pikki vahemaid

Kaheaastase koera nimi on Newton, ta on väga sõbralik ja seltsiv, sihvaka keha ja keskmise kasvuga valge-pruuni-mustakirju sileda karvaga jahikoer. Tal on tohutult energiat, nii et võib jõuda üsna pikki maid matkata ja jõuda oma pererahvast taga otsides välja ka Varstusse, Viitinasse või Rõugesse.