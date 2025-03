Loomaarst vastab: kui palju vett peaks koer päevas jooma?

Lemmiku lugeja küsib: «Kui palju vett peab koer päevas jooma?»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Konkreetset numbrit anda ei saa, kuna koerte vee tarbimine sõltub mitmest tegurist nagu näiteks kehakaal, temperatuur, füüsiline aktiivsus, toit, vanus jne.

Näiteks kuivtoitu söövad koerad peaksid rohkem jooma kui need koerad, kes saavad ka lisaks konserve või muu suurema veesisaldusega toitu. Seega võib tarbitava vee kogus olla nii 50ml/kg päevas kui ka 80ml/kg päevas.

Oluline on kindlasti tähele panna seda, kui koer hakkab ühel hetkel tavapärasest märksa rohkem või vähem jooma, kuna see võib olla märk mõnest terviseprobleemist. Samas kindlasti tuleb siis jällegi arvestada muude teguritega, mis võivad olla muutunud - näiteks suvel sooja ilmaga muutub vee tarbimine suuremaks ja see ei tähenda kindlasti kohe terviseprobleemi.

Oluline on, et koeral oleks alati kättesaadav värske ja puhas vesi. Ka looduses käies peab olema puhas vesi koera jaoks kaasas, sest seisvatest veekogudest ning lompidest ei ole kindlasti soovitatav lasta neil juua, kuna seal võivad olla bakterid või muud haigustekitajad, mis on koertele ohtlikud.»

Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem tagada, et iga loom saaks vajaliku ravi ning parima hoolitsuse.

