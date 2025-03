Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Anu Sarapuu sõnul on vaatepilt ärganud karust igal juhul rõõmustav. Videot vaadanud Sarapuu ütles, et kuigi ta pole ekspert, siis tundub talle, et tegu võib olla nooremapoolse karuga, keda eelmisel aastal nähti samuti saare lõunaosas. Ka kohalike jahimeeste sõnul on karu jälgi varem nähtud just saare lõunaosas.