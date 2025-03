Koerad hauguvad erinevatel põhjustel – see on nende loomulik viis suhelda ja reageerida ümbritsevale maailmale. Mõned koerad hauguvad, sest nad on elevil, teised hirmust, tähelepanu saamiseks või igavusest. Oluline on mõista, miks koer haugub, sest just sellest sõltub, kuidas saad tema käitumist muuta. Kui tead, mida ta tahab saavutada, saad talle õpetada rahulikumaid ja vaiksemaid viise oma soovide väljendamiseks.