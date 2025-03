KARM RÜNNAK Võrumaal elav pensionär päästis oma koera hundi küüsist

Esimene rünnak leidis aset 14. märtsil Võrumaal Vastseliina lähedal Kõo küla koduõues. Koera omanik Helgi Kuusik rääkis Eesti Jahimeeste Seltsi toimetusele, et on juba kolm päeva järjest loomaarsti juures käinud, et koera elule turgutada. «See on kohutav, et hundid tulevad juba õue peale,» rääkis Kuusik.