Pilt on illustreeriv.

​Optilised illusioonid on palju enamat kui lihtsalt meelelahutuslikud pildid – paljud usuvad, et need võivad anda sügavama ülevaate meie isiksusest ja mõtteviisist. Viimane sotsiaalmeedias leviv illusioon seab vaatajad proovile: kas märkad esimesena tiigri pead või rippuvat ahvi?