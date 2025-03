Kodus juhtunud õnnetus tõi kassile 1500-eurose raviarve

Cats Help MTÜ kogub annetusi Mittenile, keda vaevavad kannaliigese nihestus ning pindluu murd. Kass vajab kallist operatsiooni Tartu Väikeloomakliinikus dr Martin Karindi käe all, mis maksaks umbes 1500 eurot.

«Mitten on päästetud oktoobris Märjamaa kolooniast, kus üks vanapaar kasse paljundas. Kiisud olid haiged ning kuigi Mitten oli pikalt kliinikus ravil, on tal välja kujunenud krooniline nohu, kuna see oli jäetud ravimata. Hoiukodu on teda tublisti ravinud ja turgutanud ning kiisulaps on väga palju paranenud,» rääkis Cats Helpi esindaja.

Ühel päeval töölt koju tulles avastas hoiukodu pakkuja aga suure ehmatusega, et terve elamine on verd täis. Mitten ise kössis põrandal ning vereloik ümber, jalg kuivanud verega koos. Lähemal vaatlusel selgus, et kiisu oli tõenäoliselt jalaga kinni jäänud ahju käepideme taha. Kuidas see võimalik on, ei oska isegi aimata.

Mitten toimetati seepeale kiiresti kliinikusse, kus selguski, et kiisulapse käpp oli tõsiselt viga saanud. Mitten sai küll peale valuvaigistid, aga vajaks kiiresti operatsioonile pääsemist, et kannaliiges metallvardaga fikseerida, et see saaks õieti paranema hakata.

Praeguseks on Cats Helpi esindaja sõnul kokku kogutud 600 eurot, seega kõvasti üle poole on veel puudu. Annetamiseks vajaliku info leiad siit.