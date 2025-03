Sauelt leiti raskelt vigastatud kassipoeg, kelle raviks on vaja kokku saada hiiglaslik summa

«Omanikku ei ole. Kiipi ei ole. Hetkel on tema ainus lootus head inimesed, kes ei jäta teda hätta. Hetkel tehakse talle uuringuid, kuid ta vajab arstiabi, et ellu jääda ja terveks saada,» ütles loomakaitse liidu esindaja.

Ta prognoosib, et kassi ravi maksumus saab kokku olema umbes 4000 eurot. Täna lõuna paiku oli kokku kogutud juba veidi üle 1100 euro, kuid puudu on veel arvestatav summa.

Sansa seisund on väga kriitiline – lisaks reieluu ja vaagnaluu murrule on tema punaste vereliblede hulk ohtlikult langenud, mis tähendab, et ta vajab operatsiooni ajal vereülekannet, et ellu jääda. Lisaks peab ta peale operatsiooni jääma vähemalt üheks ööks kliinikusse, et tervist monitoorida ja analüüse võtta just punaste vereliblede tõttu.