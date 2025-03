Oma aiast 20 kassi leidnud mehe reaktsioon sulatab südameid

Mees otsustas kasse toitma hakata ning ei läinud kaua, kui nood hakkasid seda oma peremeheks pidama ja neil polnud plaaniski enam kuhugi mujale edasi liikuda. Mees jagas seda lugu ka oma sotsiaalmeedias ning sai teada, et kuigi kasside toitmine on igati tore, oleks need loomad vaja kiiremas korras ka steriliseerida ja kastreerida, et vältida hiiglasliku koloonia tekkimist.

Nii pöördus Kinnear kohaliku loomakaitseorganisatsiooni poole, kelle teol on kõik 20 hiirkütti tänaseks kastreeritud/steriliseeritud. See oli paras väljakutse, sest metsikud loomad tuli püügipuuride abil kinni püüda.

Mehe sõnul on selline hulk kasse veidi hirmuäratav, aga samal ajal ka väga lõbus, sest kassid on väga sõbralikud. Ta on neile pannud ka nimed ning kõik nad näevad ka ülimalt armsad ja omanäolised välja. Igal õhtul kell viis on kassid tema ukse ette kogunenud, sest teavad, et siis on söögiaeg.