HIRMUTAV TREND Ameerika liblikad kaovad katastroofilisel kiirusel

Tegemist on esimese riikliku ulatusega analüüsiga, mis hindas liblikate arvukust USA mandriosas. Teadlased leidsid, et liblikate hulk väheneb keskmiselt 1,3 protsenti aastas ning 114 liigi arvukus on märkimisväärselt langenud. Seevastu ainult üheksa liigi populatsioon on suurenenud, kirjutab teadusajakiri Science.