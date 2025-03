Iga aastaga saame rohkem teada selle kohta, kuidas loomad omavahel suhtlevad. Teadusuuringud on näidanud, et elevandid tervitavad üksteist kõrvade lehvitamise ja madalate urinatega, kašelotid muudavad klõpsivaid helisid vastavalt vestluse kontekstile ning paljastuhnurid kasutavad oma kolooniates lausa «murdekeeli».

On selge, et loomariigi suhtlusviisid on keerukad. Aga kas üks liik võib õppida mõistma või isegi kasutama teise liigi keelt?