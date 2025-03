PÄEVAKÄPP Imearmas Nipsu jääb kassitoas märkamatuks juba 3 aastat

Nipsu on kauni triibulise kasukaga väiksemat kasvu kassike. Nipsu on arvatavasti sündinud 2021. aasta alguses ning juba 1-aastaselt kolis ta Pesaleidja varjupaika. Pesaleidjas täitub Nipsul peagi kolm aastat, ilma et ta oleks kunagi saanud kogeda päris oma kodu rõõme.