MIS SEE ON? Perenaine avaldas oma 22-aastase koera pikaealisuse saladuse

Perenaise sõnul armastab tema lemmik üle kõige inimese lähedal olla ja on oma perenaisesse väga kiindunud. Ta usub, et just hool ja armastus on need, mis on Sashale sedavõrd pika eluea võimaldanud. «Ma usun, et see armastus, mis meil üksteise vastu on, hoiab tema südame tugevana,» sõnas McLean.